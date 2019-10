Meteo, le previsioni di lunedì 14 ottobre

Ancora tempo abbastanza buono lunedì, anche se col cielo coperto su gran parte dell’Italia, poi da martedì è in arrivo una nuova perturbazione. Sono queste le previsioni meteo per l’inizio della settimana. Per lunedì sono attese schiarite ancora piuttosto ampie, soprattutto al Sud. Nuvole più consistenti interesseranno il Nord-Ovest, la Toscana e l'alto Lazio, con qualche pioggia possibile soprattutto verso sera tra il Piemonte e la Liguria. Si tratta delle prime avvisaglie della perturbazione in avvicinamento da ovest che, nella giornata di martedì, dovrebbe determinare un significativo peggioramento del tempo a iniziare da Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, in estensione nella serata anche al medio Tirreno e al Nord-Est.

Le previsioni al Nord

Al Nord la settimana dovrebbe iniziare con molte nubi. Prevista qualche pioggia sulla Liguria. Durante la giornata il tempo tenderà a peggiorare sul resto del Nord-Ovest. Meglio altrove. Le temperature sono in lieve calo a ovest, con massime tra 18 e 22 gradi. A Milano cielo con qualche nuvola e termometro intorno ai 21 gradi. A Torino cielo coperto e 20 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro per lunedì sono previste nubi sparse sui versanti tirrenici, in aumento a partire dalla Toscana con prime piogge notturne. Maggiori schiarite sulle regioni adriatiche. Le temperature sono stabili, con massime tra 22 e 26 gradi. A Roma attesi 25 gradi e cielo poco nuvoloso. Stessa temperatura a Firenze, ma col cielo più coperto.

Le previsioni al Sud

Al Sud resiste l'alta pressione, con ampie zone di sereno alternate a locali annuvolamenti. Termometro senza variazioni, con massime comprese tra 22 e 26 gradi. A Napoli previsto sole e 25 gradi. A Palermo 24 gradi e qualche nuvola in più.