616 operatori giudiziari da assumere con contratto a tempo indeterminato ed orario di lavoro full-time. Nessun limite d’età (se non l’essere maggiorenne), licenza media come titolo di studio richiesto e iscrizione ai centri per l’impiego come requisito necessario.

I requisiti

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (numero 80 dell’8 ottobre 2019) e contiene tutti i dettagli per accedere al concorso pubblico. Possono prendere parte alla selezione gli iscritti alle liste di collocamento per la ricerca di un lavoro e anche i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno presentato l'iscrizione al Centro per l'impiego della loro zona. La procedura di assunzione riguarda la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

La prova

Verranno ammessi al concorso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili (quindi 1.232 ammessi per 616 posti). Due le prove per gli esaminandi: una pratica di idoneità e un colloquio. La prima avrà luogo presso la Corte di Appello di competenza nel proprio distretto e servirà per accertare l’idoneità a svolgere le mansioni previste (essere in grado di riordinare fascicoli cartacei e avere competenze base nell'utilizzo del computer e dei sistemi informatici).

I posti disponibili

Per la sede centrale di Roma sono previste 29 assunzioni, mentre per il distretto della Capitale ci sono 98 posti. Per il distretto di Venezia i posti sono 27, per quello di Torino 26 e di Salerno 24. In Calabria 47, suddivisi tra il distretto di Reggio Calabria e quello di Catanzaro; a Napoli le assunzioni saranno 86, mentre per Milano i posti previsti sono 126. In Liguria, il distretto di Genova conta 16 assunzioni mentre in Toscana il distretto di Firenze ne prevede 11. A Bologna verranno assunti 35 operatori giudiziari, mente a Bari sono previste 26 assunzioni.