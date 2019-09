Cresce in Val d'Aosta l'allerta per il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco, che rischia di crollare nella val Ferret. Da oggi 250mila metri cubi in bilico a oltre 2.000 metri di quota saranno osservati da un radar che ne potrà captare tutti i movimenti, giorno e notte, avvertendo immediatamente la centrale operativa in caso di crollo imminente. Il radar sarà affiancato ai sistemi di monitoraggio già in uso.

Speranza per l'arrivo di neve in quota

Qualche speranza di rallentamento della massa, che scivola a una velocità di oltre mezzo metro al giorno, arriva dalle previsioni meteorologiche. Nelle prossime ore è attesa infatti una perturbazione che porterà sul Monte Bianco un po' di neve e soprattutto temperature più fredde: lo zero termico potrebbe lambire almeno per qualche ora la quota del ghiacciaio.