Una trentina di persone ferite. È questo il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese. Il mezzo, carico di passeggeri, è uscito dalla carreggiata ed è finito contro un albero mentre viaggiava sulla strada provinciale che da Spoltore (Pescara) porta in località Caprara. Tra i feriti, la situazione più grave sembra essere quella di una ragazza di 17 anni rimasta incastrata con il piede tra le lamiere.

Una trentina i feriti

A bordo dell'autobus viaggiavano, secondo le prime informazioni, una cinquantina di persone. Visto l'orario, c'erano soprattutto studenti di ritorno a casa dopo la scuola. Tra le persone ferite, nove sono state trasportate da ambulanze ed elicotteri negli ospedali di Pescara e Chieti, quindici hanno raggiunto il pronto soccorso da sole e altre, con patologie minori, sono state visitate sul posto dal 118.

Ancora poco chiara la dinamica

La richiesta di aiuto per l’incidente è arrivata intorno alle 13.15, con il 118 di Pescara che ha attivato il protocollo per le maxi emergenze. La strada su cui si è verificato lo scontro è stata momentaneamente chiusa al traffico. Il mezzo coinvolto, uno degli autobus più nuovi della Tua, era in servizio da pochi giorni. La dinamica di quanto successo è ancora poco chiara. Non è escluso che il pullman sia finito fuori strada dopo che una macchina ha invaso la corsia su cui viaggiava. L’autobus è andato a sbattere contro un albero, che è entrato dentro il mezzo e - tra sedili divelti e vetri infranti - l’ha distrutto. Il conducente, ha fatto sapere Tua, è in buone condizioni.

