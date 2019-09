"Vogliamo dire ai bambini di cominciare subito. Il tema della lotta alla plastica è una questione di coscienza collettiva ma anche individuale". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ai microfoni di SkyTg24, a margine della presentazione dell'iniziativa plastic-free per gli istituti scolastici del capoluogo. Munito di borracce, il primo cittadino ha accolto circa 50 alunni di una scuola elementare del quartiere Città studi - al rientro dalle vacanze (SPECIALE - TUTTI I NUMERI SULLA SCUOLA) - in compagnia di un ospite particolare: Marco Mengoni. Proprio nel suo ultimo tour Atlantico, il cantante viterbese ha cercato di sensibilizzare i cittadini sul problema dell'inquinamento.

L'iniziativa plastic-free

Sono circa 100mila le borracce che verranno distribuite nelle scuole elementari e medie del territorio comunale, e grazie al loro utilizzo, Sala ha spiegato che "a Milano ci saranno 30 milioni di bottiglie in meno all'anno”. La questione della plastica non è solo di competenza degli adulti, ma di tutti: "Noi non perdiamo mai l’occasione di portare le scuole al centro della nostra riflessione - ha ribadito il sindaco-. Sarebbe sciocco, da parte di noi più grandi, pensare che queste sono cose da grandi". L'obiettivo è realizzare un 'modello Milano' attento all'ambiente e al riciclo: "Vogliamo trovare delle formule per coinvolgere i bambini. Abbiamo chiesto loro di portare a casa il pane e la frutta che a mensa non finiscono. Tutto aiuta", ha sottolineato il primo cittadino.

L’educazione civica e l’integrazione

Con l’occasione, Sala è ritornato su altre grandi temi in cui la scuola è protagonista, come l’importanza dell’educazione civica: "Il ruolo educativo della scuola deve essere relativo alle materie classiche ma anche alla coscienza civica dei bambini, che si fa nei primi anni". E sull’integrazione, ha ribadito a SkyTg24 che "avere classi divise in maniera equilibrata tra italiani di origine e non italiani di origine - ma che di fatto diventano italiani - è estremamente importante". L'incontro con studenti di culture diverse è stimolato anche dalle attività sportive: "Abbiamo visto che aiuta molto. Se facciamo sport assieme è un altro modo per tenerli vicini".