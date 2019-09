Sono stati recuperati attorno alle 16 i due alpinisti spagnoli che da tre giorni erano bloccati su una parete delle Tre Cime di Lavaredo (Belluno). La coppia aveva rifiutato l’aiuto del Soccorso Alpino che per due volte aveva fatto alzare in volo un suo elicottero, nei giorni scorsi, nel tentativo di recuperarli.

L'intervento del Soccorso alpino

La svolta è arrivata nel pomeriggio quando, grazie a un varco nella nebbia, l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano si è potuto avvicinare alla parete della Cima Ovest di Lavaredo, a 2.750 metri di quota. Il tecnico dell'elisoccorso ha raggiunto i due e li ha fatti spostare in un punto migliore per l'imbarco sull'eliambulanza. Le condizioni degli spagnoli erano buone e i due sono stati trasportati al Rifugio Auronzo.

I due no degli scalatori prima del recupero

L'odissea della coppia di Barcellona - 45 anni lui, 36 lei - era iniziata sabato 31 agosto. Dopo una notte all'addiaccio a metà della Via Cassin, i due avevano rifiutato il recupero con l'elicottero, arrivato sul posto. Erano convinti di poter proseguire da soli nella calata. Ma qualcosa non deve essere andato come programmato, nonostante i soccorritori avessero dato alla coppia le informazioni sul rientro. La madre di uno dei due alpinisti, che attendeva la coppia al Rifugio Auronzo, non vedendoli ritornare ha avuto un malore a causa dell'agitazione. La donna ha quindi chiesto questa mattina il secondo intervento del Soccorso alpino. Ma, ancora una volta, e nonostante le cattive condizioni meteo, i due spagnoli hanno rifiutato di essere imbarcati sull'elicottero, limitandosi a chiedere altre informazioni. Dopo le ulteriori sollecitazioni a farsi aiutare per il rientro, l'uomo non ha più risposto. Il Soccorso alpino ha continuato comunque a monitorare la cordata, finché non è riuscito a intervenire.

La coppia era già stata soccorsa la settimana precedente

I due avrebbero riferito ai soccorritori di aver rifiutato i precedenti tentativi di recupero perché erano convinti di essere ormai arrivati in vetta, mentre in realtà mancavano ancora un'ottantina di metri con un percorso abbastanza impegnativo. Ma questa non è stata la prima volta che la coppia di spagnoli si è trovata in difficoltà. La settimana scorsa, infatti, i due si trovavano con altri due alpinisti e sono stati soccorsi e recuperati sulla via normale della Cima Grande. In quel caso, gli spagnoli avevano subito accettato di farsi aiutare.