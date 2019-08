Campania, continua sciopero della fame dei navigator "fantasma"

Sono in sciopero della fame i 471 navigator “fantasma” della Campania, la regione d'Italia che ha visto più domande per ottenere il reddito di cittadinanza e l'unica dove la "fase due" della misura, quella della ricerca di un nuovo lavoro, rischia di non partire. Sembra un paradosso, ma è la realtà: i 471 sono stati selezionati dall’Anpal, l’agenzia nazionale politiche attive del lavoro ma sono senza contratto. Il motivo è presto detto: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in disaccordo con la misura, ha deciso di non firmare la convenzione con l’Anpal che permetterebbe l’assunzione di chi ha vinto la selezione. Una protesta che va avanti da più di un mese, con polemiche, e che arriva a gesti più eclatanti. Sono in quattro, ieri, ad aver iniziato lo sciopero della fame e ad essi se n’è aggiunto un altro. De Luca ha risposto loro di non essere il giusto interlocutore in un gioco di rimpalli di responsabilità con l'Anpal, polemizzando per la misura che prevede i navigator e il loro inquadramento contrattuale, che non è a tempo indeterminato.

La risposta dei manifestanti non si è fatta attendere: “Le sue ultime dichiarazioni sono sconcertanti”, si legge in un comunicato-lettera diffuso durante il presidio davanti alla sede della Regione Campania. “Risulta che è proprio la Regione Campania, unica in Italia, a non voler firmare tale convenzione, bloccando di fatto l'assunzione dei navigator. Essa, in definitiva, resta un obbligo cui la Regione deve adempiere, in forza della legge e delle intese sottoscritte. Ricordiamo – conclude la nota - che la stessa Anpal si è dichiarata ,in un comunicato ufficiale, pronta firmare i nostri contratti restando bloccata solo dalla sua mancata firma, da ciò ne consegue che il nostro interlocutore è lei”. Intanto, sia l’Anpal che la Regione Campania restano ferme sulle loro posizioni mentre gli aspiranti navigator parlano di violenza istituzionale. Nei giorni scorsi i manifestanti hanno scritto anche una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.