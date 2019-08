Meteo, le previsioni del 28 agosto

Mercoledì 28 agosto sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteo irregolari. Nuvole e possibili rovesci sono previsti in diverse regioni del Nord, così come al Centro nelle zone appenniniche. Piogge anche in Sardegna e in qualche zona del Sud. Temperature generalmente in calo anche se non di molto. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Al Nord sarà prevalentemente nuvoloso con rovesci su Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia, Liguria e parte della Lombardia. Situazione migliore, invece, al Nord-Est con più sole. Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 30 gradi. Nello specifico, a Milano piogge e rovesci anche a carattere temporalesco a partire dal pomeriggio, con ampie schiarite in serata. La massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C. Condizioni meteo molto simili a Torino con rovesci pomeridiani e minima di 21°C.

Il tempo al Centro

Per quanto riguarda il Centro, tempo instabile sulla Sardegna con temporali anche intensi. Rovesci anche su medio-alta Toscana e Appennino. Temperature in calo, massime tra 27 e 31. A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. La massima nella Capitale sarà di 32°C, la minima di 23°C. A Firenze, invece, nubi sia nel pomeriggio sia alla sera.

Il tempo al Sud

Al Sud locali temporali diurni sui rilievi appenninici, bel tempo altrove salvo innocue velature. A fine giornata rovesci sulla zona occidentale della Sicilia. Le temperature rimarranno alte, anzi si segnala un leggero rialzo con massime tra 29°C e 34°C. A Palermo cieli prevalentemente sereni con possibili nubi in tarda mattinata e addensamenti in serata. Nella notte prevista pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 25°C. Nuvoloso a Napoli, con una massima di 30°C.