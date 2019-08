Supercoppa europea, Liverpool-Chelsea 7-6 ai rigori: gol e highlights

Il Liverpool ha vinto la Supercoppa Europea 2019: alla Vodafone Arena di Istanbul la squadra di Klopp ha sconfitto il Chelsea per 7 a 6 in un lungo match finito ai rigori. In campo sono scese la squadra di Klopp, vincitrice della Champions League, e i “Blues” di Lampard, che lo scorso anno hanno alzato l’Europa League. Il match è stato il primo trofeo continentale che ha avuto come arbitro una donna, la 35enne francese Stephanie Frappart (LA CRONACA DELLA PARTITA).

Il primo tempo

La prima occasione della partita arriva all’11’ per il Chelsea, con Pedro che, dopo un’azione personale, tira debolmente sul secondo palo. Al 16’ è il Liverpool ad andare vicino al vantaggio. Salah, servito da Oxlade-Chamberlain, arriva in area di rigore e colpisce con il mancino: Kepa respinge il tiro. Al 22’ di nuovo protagonista Pedro: l’attaccante spagnolo colpisce la traversa con un forte sinistro. Al 36’ il Chelsea trova il vantaggio: servito da un assist di Pulisic, Giroud segna di mancino. Al 40’ la squadra di Londra trova la seconda rete, ma il gol è annullato dal Var per fuorigioco.

Secondo tempo

Al 48' del secondo tempo Sadio Manè segna il gol del pareggio. Ma la scalata del Liverpool verso la coppa è ancora lunga, in un match carico di tensione che vede ammoniti prima Cesar Azpilicueta e poi Jordan Henderson. Il secondo gol del Liverppol arriva sul gong, al 95' firmato da Sadio Manè su assist di Roberto Firmino. Ma il Chelsea pareggia poco dopo con un tiro dal dischetto di Jorginho. Dopo i due tempi supplementari si arriva ai rigori.

Rigori

Segnano per il Chelsea Jorginho, Ross Barkley, Mason Mount, Emerson, mentre Tammy Abrham spreca una clamorosa occasione. Per il Liverpool vanno in rete Firmino, Fabinho, Divok Origi, Alexander-Arnold, Salah.