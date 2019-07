Uso improprio di un mezzo della polizia. È su questa ipotesi che sono scattati gli accertamenti della questura di Ravenna dopo che è stato diffuso un video - pubblicato da Repubblica - in cui si vede il figlio del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, salire su una moto d'acqua della Polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in acqua.

Gli attacchi dell’opposizione

Pronta la reazione delle opposizioni, con il dem Emanuele Fiano che su Twitter scrive: "I mezzi della Polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per far divertire la famiglia del Salvini di turno, e i poliziotti non possono essere messi in difficoltà dalla deferenza verso il Ministro con rischi per loro e per il ragazzo". "Il figlio di Salvini al mare sulla moto d'acqua della Polizia. Se invece che del figlio di Salvini si fosse trattato di un politico del Pd, è sicuro che i 5 Stelle avrebbero fatto il diavolo a quattro", ha rincarato Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. "Oggi hanno niente da dire sull'episodio o la paura di perdere la poltrona è così forte da ammutolirli?".