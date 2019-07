Castelveccana, treno travolge auto in provincia di Varese: due morti

Una vettura è stata travolta da un treno merci a Castelveccana, in provincia di Varese. Morti sul colpo i due anziani, marito e moglie, che stavano facendo ritorno a casa a bordo dell'automobile. A quanto emerso avrebbero perso il controllo della vettura che sarebbe piombata come un proiettile sui binari, non consentendo al macchinista di frenare. Il macchinista e due colleghi di cabina sono feriti e in forte stato di shock. L'auto è precipitata su via Europa da una sovrappasso ed è stata travolta dal convoglio che sopraggiungeva in quel momento. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanze, un'eliambulanza e un'automedica. Il traffico sulla linea ferroviaria è bloccato e Trenord ha provveduto ad attivare il autobus tra Laveno e Luino.