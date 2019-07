Per la giornata di martedì 16 luglio sono previste schiarite soprattutto nell'area settentrionale, con cielo sereno in Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. Continua, invece, il maltempo al Sud e al Centro Sud con temporali e mari mossi o molto mossi. Temperature in rialzo al Nord, mentre nel Meridione diminuiranno ancora, con massime tra i 27 e i 32 gradi. (LE PREVISIONI)

Il tempo al Nord

Cielo sereno dal mattino su tutte le regioni del Nord, con solo qualche annuvilamento locale. Nel pomeriggio sono previste isolate piogge e temporali esclusivamente sull'area alpina, ma sul resto dell'area settentrionale il tempo resterà stabile e soleggiato fino a sera. I mari saranno poco mossi o localmente mossi e le temperature registreranno un in rialzo con massime tra i 27 e i 32 gradi. Giornata di sole e 31 gradi a Milano e a Torino.

Le previsioni al Centro

Al Centro continueranno gli episodi di maltempo soprattutto su Abruzzo e Lazio, mentre altrove i cieli torneranno sereni con qualche nube sparsa. Nel pomeriggio alcune precipitazioni si concentreranno soprattutto sull'Appennino centrale e sul basso Lazio. E dalla sera le condizioni andranno generalmente migliorando su tutte le regioni. I mari saranno mossi o molto mossi, le temperature minime scenderanno ancora, ma le massime cominceranno a risalire tra i 27 e i 32 gradi. Cielo sereno e 31 gradi a Roma, parzialmente nuvoloso e 32 gradi a Firenze.

Il tempo al Sud

Al Sud l'instabilità proseguirà dal mattino, con piogge e temporali soprattutto su Puglia, Basilicata e Calabria. Il tempo non migliorerà nel pomeriggio e per le prime schiarite bisognerà attendere la sera. Ci saranno venti moderati o forti dai quadranti settentrionali e mari da mossi a molto mossi. Temperature ancora in calo con massime dai 23 ai 28 gradi. Giornate serene previste su Napoli e Palermo, con temperature di 27 e 28 gradi.