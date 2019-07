Chiudere i profili Twitter e Facebook di Matteo Salvini, perché "istigano a delinquere". A chiederlo è Carola Rackete (CHI È), comandante della nave della Ong Sea Watch e protagonista dello scontro con il ministro dell’Interno sulla questione migranti, che domani presenterà una denuncia tramite il suo legale in Procura a Roma contro il vicepremier. “Siamo in attesa della firma in originale di Carola Rackete", ha fatto sapere l'avvocato Alessandro Gamberini. Nell'esposto si ipotizzano i reati di istigazione a delinquere e diffamazione per il numero uno del Viminale, in relazione ai giudizi espressi nella vicenda della Sea Watch. "La comunista tedesca, quella che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza, ha chiesto alla Procura di chiudere le mie pagine Facebook e Twitter. Non c'è limite al ridicolo. Quindi posso usare solo Instagram???”, è il commento di Salvini.

La denuncia: “Contenuti diffamatori e istigatori”

Nel mirino del legale di Rackete ci sono in particolare i profili social del ministro e le esternazioni che contengono. Esternazioni che “non vengono fatte all'interno delle funzioni svolte da Matteo Salvini nella sua qualità di ministro, ma costui si fa forte di quella qualità per potenziare in modo dirompente il messaggio d'odio". Nella denuncia, dunque, Rackete chiede il sequestro preventivo dei profili social attraverso cui "risultano pubblicati e diffusi i contenuti diffamatori e istigatori con specifico riferimento alle pagine Facebook e Twitter dell'account ufficiale di Matteo Salvini". Nella querela vengono allegati i contenuti di post di Salvini oltre ai commenti degli utenti, anche riferiti al Gip di Agrigento, Alessandra Vella, che dispose la mancata convalida dell'arresto di Rackete.