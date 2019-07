“C’è la disponibilità della Regione” Lazio “ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria” dei rifiuti a Roma. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine della cabina di regia che si è svolta nella sede del ministero - a cui hanno partecipato la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale Gerarda Pantalone -, per risolvere l'emergenza immondizia nella Capitale.

"Incontri tra Regione, Comune e Ama ogni due giorni"

“Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia, che ha un senso politico e un senso tecnico - ha premesso Costa - Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni. Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità; sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria, c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa importantissima, per cui i rifiuti a terra non rimarranno”, ha assicurato il ministro. "La cosa più importante, è che - ha aggiunto - ogni due giorni i tecnici della Regione, del Comune, dell'Ama si incontreranno per calibrare, in funzione della situazione che volta per volta emerge, la migliore raccolta dei rifiuti a terra e la loro predisposizione negli impianti. Cosa che - ha concluso - mi sembra la soluzione migliore”.

Costa: "Una bella giornata per Roma"

"Mi sembra una bella giornata per Roma - ha proseguito Costa -. Abbiamo deciso tutti insieme anche di guardare a una stagione nuova. Non stiamo cercando le responsabilità passate, oggi sono un attimo fortunatamente nel cassetto: stiamo cercando le soluzioni per fare in modo che i rifiuti non ci siano più a terra ma soprattutto non ci siano a medio e lungo termine". "Superare - ha specificato - una cosa che non deve più verificarsi. Ringrazio Zingaretti e Raggi perché hanno dato ampia disponibilità e da loro è venuta questa richiesta, io l'ho semplicemente manlevata, e ringrazio il prefetto Pantalone che l'ha sostenuta". "Riguardo alle strategie a medio termine - ha annunciato il ministro -‎ stiamo negoziando con Paesi stranieri dell'Ue per poter conferire i rifiuti in surplus, perché questa è una soluzione che serve per arrivare alla realizzazione degli impianti. Altrimenti inseguiremmo sempre, a costi eccessivi, una criticità spostandola sull'estero".

Faccia a faccia Conte-Raggi

Dell’emergenza rifiuti a Roma hanno discusso anche il premier Giuseppe Conte e la sindaca Raggi in un incontro iniziato intorno alle 12. Il bilaterale era previsto da tempo, sempre secondo quanto riferito.