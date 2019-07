Meteo, le previsioni di domenica 7 luglio

Il 7 luglio sarà una domenica di sole quasi ovunque, fatta eccezione per le nubi che si addenseranno su Liguria, Toscana e arco alpino, con alcuni fenomeni associati. Piovaschi e temporali sono previsti soprattutto dalle ore pomeridiane, su alcune regioni del Nord e del Centro. Le temperature saranno stazionarie al Nord e al Sud, in rialzo nelle regioni del Centro. I venti andranno da deboli a moderati su tutta la Penisola e i mari saranno generalmente poco mossi eccetto il Mar ligure e il Tirreno settentrionale, localmente molto mossi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord previsto tempo bello al mattino, salvo per le nubi che si addenseranno in Liguria e piovaschi previsti su Est Alpi. Al pomeriggio in arrivo temporali sulle Alpi, specie orientali, in estensione serale alle pianure lombardo-venete. In particolare, su Friuli-Venezia Giulia e Veneto i fenomeni saranno in prevalenza temporaleschi e risulteranno localmente di forte intensità. Temperature stabili, con le massime tra 32 e 37 gradi. A Milano, dopo una mattinata di sole, previsti possibili piovaschi dal pomeriggio. A Torino qualche nube ma senza fenomeni associati e temperatura massima intorno ai 32 gradi.

Le previsioni al Centro

Sulle regioni del Centro prevarrà il sole, salvo il transito di nubi medio-alte, più numerose in Toscana. Tra sera e notte in arrivo i primi temporali sulle Marche. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 36. A Firenze sarà una giornata calda, fino a 33 gradi, con nubi sparse che lasceranno il posto ad ampie schiarite in giornata. A Roma prevista una giornata per lo più serena con qualche foschia al mattino e velature nel pomeriggio.

Le previsioni al Sud

Domenica di bel tempo su tutte le regioni del Sud. Fa eccezione, in tarda serata, una tendenza a velature innocue in arrivo sulla Sicilia. Qui, previste temperature stazionarie, con le massime tra 33 e 38 gradi. A Napoli ci saranno nubi sparse con ampie schiarite per tutto il corso della giornata e le massime saranno intorno ai 29 gradi. A Palermo cielo sereno, eccetto parziali velature dalla serata.