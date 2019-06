Oltre alla madre, anche il bagnino e i responsabili della sicurezza del parco Mirabeach, nel Ravennate, risultano indagati per la morte del piccolo, il bambino di quattro anni ritrovato senza vita in una piscina della struttura. Oggi verrà eseguita l'autopsia sul corpo mentre tutti gli indagati sono stati convocati in Procura per essere ascoltati.

Intanto il Comune di Castrocaro Terme, dove vive la famiglia della vittima, ha annunciato una giornata di lutto cittadino quando saranno celebrati i funerali.

Prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio di mercoledì il piccolo si trovava in una piscina per bambini vicino a uno scivolo, quando la madre gli avrebbe detto di attendere qualche istante fermo. In pochi attimi il bambino, forse attratto da un'animazione in corso, è riuscito a raggiungere un'altra vasca profonda un metro e dieci dove poi si è tuffato o è caduto. Il bambino era stato notato dagli addetti al salvataggio ma i tentativi di rianimazione da parte del 118 giunto sul posto, non sono serviti.

Indagata anche la madre

La madre del bambino, sentita inizialmente come testimone, è indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. Il Procuratore capo Alessandro Mancini, che coordina l'inchiesta dei carabinieri insieme al pm Daniele Barberini, ha disposto anche delle verifiche dei tecnici della Medicina del Lavoro dell'Ausl sulla struttura dove è avvenuto l'incidente.