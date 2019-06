L’ufficialità è arrivata direttamente dal sindaco di Laglio Roberto Pozzi, che ha rilanciato l’ordinanza a tutela della riservatezza di villa Oleandra, residenza italiana di George Clooney e famiglia dal 2011. Il motivo è l’arrivo di Barack e Michelle Obama, (fotostory) attesi con le figlie Malia e Sasha nel weekend. Il soggiorno degli Obama è stato poi ulteriormente confermato dalle forze dell’ordine, che sono a lavoro per assicurare la sicurezza del gruppo Vip durante la vacanza.

Anti curiosi e paparazzi

L’ordinanza emessa dal comune di Laglio è stata confezionata su misura per l’attore hollywoodiano, in modo da tenere lontani dalla zona della villa curiosi e paparazzi. Oltre ai divieti, ci sono anche multe per i trasgressori e limitazioni per l'utilizzo dei droni. Non solo, per le due giornate di sabato e domenica verrà chiuso il parcheggio sul retro di Villa Oleandra, sempre per assicurare la maggiore sicurezza possibile agli ospiti.

Programma segreto

Cosa faranno gli Obama e i Clooney durante il weekend lariano? Il programma è ovviamente segretissimo. Unica notizia trapelata è la cena di beneficienza di sabato sera, a cui parteciperanno entrambe le coppie. Gli Obama sono attesi probabilmente a Malpensa con un volo privato e dovrebbero arrivare con un corteo di auto blindate direttamente a Villa Oleandra.