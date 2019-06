Prosegue il caos sul Csm, il Consiglio Superiore della Magistratura, colpito dalla bufera sulle nomine nelle Procure. Il presidente della Repubblica Mattarella ha indetto elezioni suppletive per il 6 e 7 ottobre per sostituire due componenti. Oggi si è dimesso il terzo consigliere in due giorni: Lepre, dopo Spina e Morlini. Per tutti e tre, insieme ai togati Cartoni e Criscuoli (che si sono autosospesi) il ministro Bonafede ha chiesto la procedura disciplinare, avanzando contestazioni in più del Pg della Cassazione. Intanto spuntano nuove intercettazioni su Luca Lotti, ex ministro Pd. “Qualche messaggio a Ermini va dato”, è la frase pronunciata e registrata in una riunione del 9 maggio con Palamara e Ferri sulla nomina per il dopo-Pignatone alla Procura di Roma. “Un imputato ha contribuito alla scelta del procuratore”, ha scritto il Pg della Cassazione Fuzio nell'atto di accusa ai 5 togati del Csm. Ma Lotti si difende: “Su di me solo fango, incontri leciti e non ho commesso alcun reato”.