Nuovo scontro sui migranti fra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la ong Sea Watch. "La nave illegale - dice Salvini - dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 miglia da Lampedusa, a 78 miglia dalla Tunisia e a 170 miglia da Malta. Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente". La Ong ha annunciato che si appresta a querelare Salvini per diffamazione a mezzo stampa.

Sea Watch: "Salvini ci diffama, lo quereleremo"

Ad annunciare la querela i legali di Sea Watch, Alessandro Gamberini e Leonardo Marino. "A seguito del soccorso di 53 naufraghi (e non 52 come precedentemente riportato dalla Ong) da parte della Sea-Watch 3 - affermano i due avvocati in una nota - il ministro Salvini ha rilasciato, ancora una volta, innumerevoli dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa insultando la Ong e l'operato della sua nave; operato che si sostanzia, sempre, in legittima attività di soccorso e salvataggio". Secondo i legali, le autorità libiche "non hanno dato alcuna indicazione alla nave della Ong da noi rappresentata la quale ha rispettato la vigente normativa internazionale che, come oramai noto, vieta il trasbordo e lo sbarco in territorio libico". E il Ministro "sa bene che fare rientrare chi fugge da guerre, violenze e soprusi in un paese che non è qualificato come "Porto Sicuro", in costante guerra civile, costituisce una gravissima violazione dei diritti umani, del diritto del mare e del diritto dei rifugiati”.