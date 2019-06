Oggi finisce l’attesa dei maturandi per conoscere i nomi dei commissari esterni scelti per la Maturità 2019. Il sito del Ministero dell’Istruzione (Miur) pubblica in giornata le liste con i nomi ufficiali e sarà possibile consultarli online in una pagina dedicata: basta andare sul portale Esami di Stato e selezionare la voce “Cerca la commissione”. Già venerdì scorso, invece, gli elenchi dei commissari esterni per l’esame sono stati resi disponibili alle segreterie scolastiche. Era possibile avere le liste in anticipo, richiedendole alla segreteria della propria scuola, tramite un docente o un rappresentante di classe. Ma il weekend di mezzo ha complicato la procedura.

Esame di Stato al via il 19 giugno

I commissari esterni fanno parte, assieme ai singoli professori “interni”, delle commissioni scelte per l’esame di Stato. La prima prova è fissata per il 19 giugno, mentre la seconda prova è prevista per il 20.