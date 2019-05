Una donna è morta e circa 15 persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un bus turistico avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 sul raccordo autostradale Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. La donna deceduta avrebbe circa 40 anni. Il suo corpo è stato trovato dai vigili del fuoco sotto le lamiere. I pompieri, intervenuti insieme alla polizia stradale e ai sanitari del 118, hanno estratto tutti i feriti rimasti incastrati tra le lamiere dell'autobus, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Molte le persone trasportate con le ambulanze all'ospedale Le Scotte di Siena. L'incidente è avvenuto al km 7 del raccordo, tra Badesse e Siena in direzione sud. Per cause ancora da accertare il mezzo è uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell'Autopalio.

La dinamica dell'incidente

Il pullman a due piani, con un gruppo di una sessantina di turisti dell'est Europa in Italia per un tour tra le città d'arte, era partito stamani da Montecatini ed era diretto a Siena. L'autista è già stato sottoposto ad alcoltest e sarebbe risultato negativo. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una scarpata terminando la sua corsa in un bosco. Nessuno avrebbe visto l'incidente dall'Autopalio. A dare l'allarme sono stati tre boscaioli che stavano lavorando vicino a dove il bus ha terminato la sua corsa.

Chiuso il raccordo Siena-Firenze

Anas fa sapere che a causa dell'incidente il raccordo autostradale Siena-Firenze è stato provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni.

Data ultima modifica 22 maggio 2019 ore 12:35