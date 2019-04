Dopo le ore tensione vissute ieri in via Codirossoni (FOTO), la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla rivolta contro le famiglie rom che dovevano essere trasferite nel centro di accoglienza di Torre Maura, alla periferia est della Capitale. I reati ipotizzati, al momento, sono di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale. Intanto il Comune di Roma sta lavorando per trovare nuove sistemazioni ai nomadi. "Le 77 persone, tra cui 33 bambini, saranno ricollocate in una settimana - ha assicurato il delegato alla sicurezza del Campidoglio, Marco Cardilli che segue la linea dettata dalla sindaca Virginia Raggi -. Ci sarà una comunicazione adeguata in tutte le aree dove queste persone saranno spostate ed eviteremo per il futuro concentrazioni importanti, cercheremo di dividerli in piccoli gruppi in modo tale che sia più facile l'integrazione territoriale”.

Raggi: “Non cediamo all’odio razziale”

”Non possiamo cedere all'odio razziale - ha spiegato la stessa sindaca Raggi dopo i fatti di Torre Maura - non possiamo cedere a chi continua a fomentare questo clima e a parlare alla pancia delle persone. E mi riferisco prevalentemente a CasaPound e a Forza Nuova”.

Le critiche alla sindaca Raggi

Parole che però non hanno evitato le critiche alla sindaca da più parti politiche. Il Pd capitolino ha chiesto le dimissioni, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni accusa la penta stellata di aver fatto “esplodere un’altra bomba sociale”, i radicali di +Europa parlano di “fallimento dei centri di raccolta".

Salvini: “No a violenza e zero campi rom”

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini: ”No a ogni forma di violenza, no allo scaricare sulle periferie ogni genere di problemi. Ribadisco il mio obiettivo per cui sto lavorando da mesi: zero campi rom entro la fine del mio mandato da ministro. Chi si integra è benvenuto, chi preferisce rubare verrà mandato altrove”.

La situazione attuale

Intanto le 77 persone, al momento, restano nel centro di Torre Maura, dove la situazione seppur migliorata rispetto a ieri resta monitorata dalle forze dell’ordine. Lì è giunto oggi Cardilli, il delegato del Campidoglio: "Abbiamo deciso - ha spiegato - di procedere ad una progressiva ricollocazione delle persone ospitate per cercare di restituire tranquillità alla parte sana del quartiere e per tutelare i 33 minori ospiti della struttura. La nostra priorità, al momento, è di gettare acqua su fuoco e riportare tranquillità in questa zona di Roma. Non salta nessun piano del Comune perché anche questo piano è in continuità con quello che stiamo facendo”.

I precedenti

Non è la prima volta che accade un episodio del genere a Roma. Sono almeno tre, compreso quello di ieri sera, i precedenti in meno di 4 anni. A novembre 2014 a Tor Sapienza, con Ignazio Marino sindaco, per una settimana centinaia di persone hanno assalito a più riprese un centro che ospitava migranti dell'emergenza Nord Africa, poi trasferiti in zona Infernetto. A luglio 2015, a Casale San Nicola, periferia nord, si era acceso lo scontro tra opposte fazioni, con movimenti di destra e sinistra a fronteggiarsi, in occasione dell'arrivo di un gruppo di migranti nella ex scuola Socrate, riconvertita in struttura di accoglienza. Il centro è stato chiuso a febbraio 2016. Otto militanti di CasaPound a dicembre 2017 sono stati condannati in primo grado, a vario titolo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per le violenze avvenute in quei giorni.