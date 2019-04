L’ultimo weekend di marzo si chiude all'insegna del bel tempo e del clima primaverile. Domenica 31, infatti, sarà quasi in tutta Italia una giornata soleggiata e con cieli sereni (LE PREVISIONI). Sono previste poche nubi sparse sulla Calabria tirrenica nel pomeriggio e velature in transito sulla Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, con valori pomeridiani anche superiori ai 20 gradi al Centro-Nord. Venti moderati di Scirocco sul Canale di Sardegna, di Maestrale su basso Adriatico e alto Ionio. Mosso il mare Adriatico meridionale e il mar Ionio. Lunedì il tempo stabile e mite dovrebbe continuare, ma da metà della prossima settimana è previsto il ritorno delle piogge in gran parte della Penisola e della neve sulle Alpi.

Le previsioni al Nord

Al Nord è prevista una bella domenica di sole in tutte le regioni, seppur con qualche innocua velatura sul Nordest e in serata al Nordovest. Le temperature sono in ulteriore aumento, con massime tra i 18 e i 23 gradi. Anche a Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con temperature tra i 23 e gli 8 gradi. Clima simile a Torino, col termometro che oscillerà tra i 22 e i 7 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro continua il dominio dell'alta pressione, che favorisce tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Anche qui temperature in aumento, con massime comprese tra i 16 e i 20 gradi. A Roma non sono previste piogge e il sole dovrebbe splendere per tutta la giornata, regalando temperature tra i 21 e gli 8 gradi. Bel tempo anche a Firenze, dove la colonnina segnerà tra i 21 e i 6 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo stabile e soleggiato anche su tutte le regioni del Sud, tranne qualche isolata nube sulla Calabria tirrenica. Le temperature saranno in lieve ascesa, con massime comprese tra i 16 e i 18 gradi. Sole anche a Napoli, con le temperature tra i 17 e i 9 gradi, e a Palermo, dove il termometro oscillerà tra i 17 e i 12 gradi.