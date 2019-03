Carceri, Garante detenuti: “Il sovraffollamento non è una fake news”

Il “sovraffollamento” delle carceri “non è una fake news”. A dirlo è il Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, nella sua relazione annuale al Parlamento, specificando che nell’ultimo anno si contano 2.047 detenuti in più, "con un andamento progressivo crescente e preoccupante", e che "questo aumento si riverbera sulle condizioni di vita interna”. Il totale, aggiunge il Garante, è di 60.472 detenuti per 50.514 posti letto.

Meno persone finiscono in carcere, ma troppe non escono

Palma ha spiegato anche che nello stesso periodo il numero di persone finite in carcere è diminuito, sono 887 in meno, quindi l'aumento è dovuto alla minore possibilità di uscita. Cifre su cui il Garante ha invitato il Parlamento a riflettere, perché "nel luogo di ricostruzione, o a volte di costruzione, del senso di legalità non possono essere fatte vivere situazioni che ledono la legalità stessa". Inoltre, "l'attenzione geometrica alla 'cella' non deve far perdere il principio che la persona detenuta deve vivere la gran parte della giornata al di fuori di essa impegnata in varie attività significative. Il nostro modello di detenzione - ha aggiunto - continua, al contrario, a essere imperniato, culturalmente e sul piano attuativo, sulla permanenza nella 'cella', così vanificando la proiezione verso il dopo e il fuori".

“Ogni persona ha il diritto alla dignità personale e alla speranza”

Vale per tutti, ha continuato Palma, "ogni persona, nativa o straniera, libera o ristretta, capace o meno di intendere o in qualsiasi altra condizione", il diritto "alla dignità personale e alla propria integrità psicofisica" e a questi "aggiungo il diritto alla speranza". A questo diritto, ha concluso, corrisponde "l'obbligo" di garantire "la maggiore autodeterminazione possibile nei limiti dati dalla sua condizione e nel contesto dei valori e principi che la nostra Costituzione tutela". E la percezione di insicurezza "non può essere semplicemente assunta, da parte di chi ha responsabilità istituzionali, come un dato, fisso, ingiudicabile; non può costituire il criterio informatore di norme né di decisioni amministrative".