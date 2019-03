Un uomo ha dato fuoco all’auto dentro cui si trovava la sua ex moglie: la donna ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita. È successo poco dopo le 9 nella zona sud di Reggio Calabria, vicino al liceo artistico “Frangipane”, di fronte a numerosi studenti. L’uomo si chiama Ciro Russo, ha 42 anni, ed è un pregiudicato originario di Ercolano (Napoli) che era evaso dagli arresti domiciliari in Campania: dopo le fiamme, è riuscito a dileguarsi in macchina ed è ora ricercato.

La donna ha gravi ustioni

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo si sarebbe avvicinato alla macchina dell’ex moglie. Lei, nel tentativo di scappare, si è schiantata con l’auto contro un muro. A quel punto il pregiudicato ha gettato del liquido infiammabile all'interno del mezzo e ha appiccato il fuoco. Poi è fuggito. La donna è stata soccorsa dai numerosi presenti e portata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria con gravi ustioni.

In corso le ricerche dell’uomo

L’uomo è stato presto identificato dalla polizia di Stato ed è ricercato in tutta la città. Non è escluso che anche lui sia rimasto ustionato. Si tratta di un pregiudicato che era evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto a Ercolano. La Questura di Reggio ha diffuso alcuni particolari che possono aiutare nelle ricerche: Ciro Russo ha 42 anni, è di corporatura robusta, brizzolato, alto 1.88 metri, con occhi marroni. Si è allontanato a bordo di una Hyundai i30 grigio scuro targata FF685FW.

Data ultima modifica 12 marzo 2019 ore 12:00