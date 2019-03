Vaccini, da oggi non si entra a scuola senza certificato

Da oggi, lunedì 11 marzo, i bambini possono entrare a scuola solo con il certificato di vaccinazione. Lo prevede la legge Lorenzin approvata nel luglio 2017, che i presidi sono fermamente decisi a rispettare e che non ha subito modifiche o proroghe, nonostante le diverse richieste (in ultimo quella del ministro Matteo Salvini). I bambini da zero a sei anni non in regola non possono dunque accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia; quelli nella fascia d'età 6-16 anni potranno invece entrare. In entrambi i casi, se i genitori rifiuteranno ripetutamente di far vaccinare i figli dopo colloqui e solleciti da parte delle Asl, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Grillo: “Legge Lorenzin è emergenziale, usare l’obbligo è atto politico”

Intanto, in un’intervista a Repubblica, la ministra della Salute Giulia Grillo commenta la legge firmata dalla sua predecessora e ribadisce che è necessario “superarla”. “È stata una misura emergenziale, nata dalla necessità di colmare un gap di coperture creatosi in diversi anni precedenti e da quella di rispondere all'epidemia di morbillo”, spiega Grillo. “I dati sono migliorati per i nuovi nati, ma il dl Lorenzin non può incidere sui giovani adulti vulnerabili, quelli fuori dall'età scolastica. Questa è la critica principale a quella legge: aver puntato tutto e solo sull'obbligo sperando che bastasse". La nuova legge non sarà "un atto di urgenza, come quello di Lorenzin, ma una normativa-quadro basata sui dati epidemiologici del Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Usare l'obbligo è un fatto politico, non scientifico". Discorso diverso vale oggi per il morbillo: "c'è un'epidemia in atto. E quindi sul morbillo bisogna tenere misure obbligatorie. Ma dobbiamo anche lavorare per convincere i cittadini a fare una cosa positiva per la loro salute, non imporre". Quanto alla richiesta di Salvini di far slittare il termine previsto per oggi, osserva: "Non capisco il perché di quelle parole. Di certo ora non c'era l'urgenza di fare un decreto per togliere l'obbligo". Ma sulla quantità di bambini che resteranno fuori da scuola, non sembra preoccupata: “I genitori che non vogliono vaccinare sono una esigua minoranza".