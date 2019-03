Tornavano da una festa di Carnevale quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un’altra. È di due morti il bilancio dello schianto avvenuto nella notte di sabato sulla statale 16 a Porto Recanati, nelle Marche. A perdere la vita una coppia 40enne, feriti gravemente anche i due bambini che viaggiavano con loro. La persona che viaggiava sull’altra vettura è stata invece arrestata per omicidio stradale.

Fermato un 30enne

La coppia che ha perso la vita stava viaggiando su una Peugeot, con i bambini nel sedile posteriore. Per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Audi e si è ribaltata. Arrestato per omicidio stradale il conducente della Audi, un 30enne, dove si trovavano altre due persone rimaste ferite. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Kuga, colpita dall'auto che si è ribaltata: nessuno all’interno di questa vettura è rimasto ferito.

Le ipotesi sulla dinamica

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Macerata: il posizionamento delle auto incidentate, però, indica che l'Audi avrebbe completamente invaso la corsia opposta, lungo la quale viaggiava la Peugeot, con a bordo la famiglia che stava rientrando a casa.

La famiglia distrutta

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Macerata per tagliare il tetto della macchina e liberare gli occupanti: Gianluca Carotti, 47 anni di Castelfidardo, come la sua compagna Elisa Del Vicario, 40 anni, erano già morti. I bambini, un maschietto di 8 anni e una bambina di 10, erano vivi e sono ricoverati in codice rosso negli ospedali Torrette e Salesi, ma la loro vita non sarebbero pericolo.