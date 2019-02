Dopo giorni di silenzio, a parte qualche messaggio “criptico” sui social, Mauro Icardi decide di inviare una lettera aperta all’Inter e ai tifosi nerazzurri. Si affida a Instagram, dove posta un lungo messaggio che sembra rivolto anche all’allenatore Luciano Spalletti: "Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter".

"Il rispetto non deve mai mancare"

L'attaccante argentino, ai margini della squadra dopo le frizioni nate dal rinnovo del contratto e dai rapporti sempre più tesi tra l’Inter e sua moglie, nonché procuratrice, Wanda Nara, aggiunge: "In una famiglia possono succede cose belle e brutte. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i valori per cui ho sempre lottato. Nella mia storia. All'Inter. Con l'Inter".