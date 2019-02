Serie A, Bologna-Juve 0-1: gol e highlights

La Juventus batte 1-0 il Bologna in trasferta grazie a un acuto di Dybala a metà ripresa e conferma, almeno in campionato, il suo straordinario passo di marcia. Non è stata comunque una prova brillante per la capolista che ha faticato non poco per avere la meglio sui padroni di casa, più brillanti fisicamente e veloci nella manovra, che hanno anche sfiorato il pari nel finale con Sansone. Pericolo sventato da Perin con l’aiuto del palo. (IL CALENDARIO - CLASSIFICHE).

Nel primo tempo più Bologna che Juve

Nella prima mezz’ora sono i rossoblù a tirare quattro volte in porta con Santander (di tacco al volo), Sansone (bel diagonale), Edera e ancora Santander, senza però mai centrare lo specchio. Per il primo lampo bianconero bisogna aspettare oltre trenta minuti con Bernardeschi che da posizione defilata sulla destra cerca il colpo a giro sul secondo palo, ma il pallone termina alto.

Decisivo l'ingresso di Dybala nella ripresa

La ripresa si apre sullo stesso leit motiv della prima frazione, con i bianconeri imprecisi in fase di impostazione e rifinitura, e gli uomini di Mihajlovic che sembrano volere continuare a spingere il piede sull’acceleratore. Dopo un doppio brivido per Perin, con Santander e Mbaye che sugli sviluppi di un corner non riescono a ribadire in rete da pochi passi, la svolta della partita. Il minuto è il 67’ quando Dybala, subentrato ad Alex Sandro, approfitta di un maldestro rinvio di Helander per battere Skorupski dal centro dell’area. Nel recupero è Sansone a sfiorare il pareggio con una bella conclusione dal limite che, grazie a un tocco di Perin, termina contro il montante alla sinistra dell’estremo difensore juventino. Poco dopo tocca a Ronaldo avere la palla per il raddoppio, ma Skorupski devia in corner con i piedi. Per la Juve fanno tre tiri nel corso della gara e tre punti, forse non abbastanza per archiviare la brutta prova di Madrid con l’Atletico in Champions, ma sufficienti per ritrovare il sorriso.