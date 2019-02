È morto l'attore Giulio Brogi, aveva 83 anni

È morto a Negrar (Verona), all’età di 83 anni, l’attore Giulio Brogi. Interprete in decine e decine di film, diretto da grandi autori italiani, è stato anche un attore di teatro.Ha recitato ne ‘Il commissario Montalbano’, nel finale di Un diario del '43, tratto dai racconti di Andrea Camilleri. Borgi appariva proprio alla fine dell'episodio, nel ruolo di Carlo Colussi, l'autore del diario a cui si riferisce il titolo della storia, ormai invecchiato e diventato prete.

Una vita tra teatro e cinema

Era nato a Verona il 13 maggio 1935 ed era diventato famoso alla platea televisiva interpretando Enea nella storica Eneide del '71, di Enea di Franco Rossi. In tv sarà possibile rivederlo in 1994, la serie di Sky, nel ruolo di Muratori, amico del padre di Stefano Accorsi. L'attore è vissuto a Roma per fare poi ritorno nella sua città d'origine, negli ultimi anni. Si è sempre diviso tra teatro, cinema e tv. Ha lavorato - tra gli altri - nel film premio Oscar "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, nel 2013, ma nella sua lunga carriera ha collaborato anche con registi del calibro di Liliana Cavani, i fratelli Taviani, Ermanno Olmi e molti altri.

Le collaborazioni con i grandi registi

Dall'inizio degli anni Sessanta ha frequentato il Piccolo Teatro di Milano e gli Stabili di Genova, Trieste, Torino, interpretando i classici (Goldoni, Euripide, Shakespeare, Molière, Cechov, Schnitzler) per registi quali Strehler, Squarzina, Zeffirelli, Trionfo, Missiroli, Carriglio. In tv oltre Eneide ha recitato in Gamma, 1975; Semmelweis, 1980; e fu Rodolfo Graziani in Ultimo atto a Salò, (1985). Nel cinema, dove lo vollero i fratelli Taviani, ha recitato - fra gli altri - in Sovversivi (1967) e SanMichele aveva un gallo (1972).

