Sabrina Ferilli: ho uno stalker da 5 anni, mi perseguita e ho paura

“C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, lo trovo all’improvviso quando prendo l’auto o mentre passeggio”. Così l’attrice Sabrina Ferilli racconta, al Corriere della Sera, la storia lunga cinque anni di quello che all’inizio pensava essere un ammiratore un po’ insistente ma che poi, con i suoi comportamenti ossessivi, l’ha spinta a presentare una denuncia per stalking.

“Ho paura che possa degenerare”

L’uomo, un sessantenne, è stato identificato tre giorni fa ma, spiega l’attrice, la denuncia risale a un mese fa e riguarda episodi che sono andati avanti per cinque anni. Sabrina Ferilli spiega che non ci sono mai state aggressioni o gesti violenti e che, quindi, “inizialmente non avevo dato peso alla vicenda, ma adesso avverto questa presenza come una minaccia perché mi sento continuamente sotto osservazione e ho paura che questa storia possa ulteriormente degenerare. Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali”.

I regali e i pedinamenti

L’attrice racconta dell’escalation dei comportamenti del sessantenne. Inizialmente si trattava di una presenza costante ma discreta a eventi pubblici come trasmissioni tv o presentazioni di film, ma negli ultimi tempi i gesti dono diventati più personali, dettaglio che ha allarmato anche gli investigatori. L’uomo le ha inviato regali e si è fatto trovare in molti posti dove andava la Ferilli, anche quelli non di dominio pubblico, segno che l’ha seguita anche per giornate intere. I magistrati hanno quindi deciso di avviare la procedura prevista dalla legge sullo stalking.