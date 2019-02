Si svolge questa mattina la cerimonia solenne alla Foiba di Basovizza, sul carso triestino, in occasione del Giorno del ricordo, istituito nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe. Presenti alla celebrazione il vicepremier Matteo Salvini, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e le autorità civili e militari. "I negazionisti sono stati sconfitti dalla storia”, ha detto il presidente Tajani. Il ministro dell'Interno, invece, ha paragonato ciò che successe in Friuli a quello che avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale: "I bimbi morti nelle foibe e i bimbi di Auschwitz sono uguali". E ieri, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la tragedia affermando che "l'ideale europeo" va difeso "dalle insidie contemporanee" anche perché non si ripetano orrori come quello: "Una tragedia nazionale, per troppo tempo accantonata", sulla quale non sono ammissibili "riduzionismi o negazionismi".

Salvini: "Non esistono martiri di serie A e vittime serie B"

Matteo Salvini, nel Giorno del Ricordo a Basovizza, ha poi spiegato che "non esistono martiri di serie A e vittime serie B" e che "non esiste un però per Auschwitz e un però a Basovizza. Sono criminali gli uni e sono criminali gli altri".

La celebrazione solenne

Alla commemorazione, prima della messa celebrata dall'arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo, hanno fatto il loro ingresso al monumento nazionale i Gonfaloni di Trieste e Muggia. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera, sono state deposte corone commemorative davanti alla grande foiba per rendere onore ai martiri. Alla cerimonia sono presenti anche oltre quattrocento studenti provenienti da diversi istituti di Italia, che hanno aderito al progetto "Le tracce del Ricordo" ideato dal Comune e dalla Lega Nazionale di Trieste. Salvini ha deposto una corona di alloro in ricordo delle vittime e ha ricevuto l'applauso delle migliaia di persone presenti. "I negazionisti sono stati sconfitti dalla storia, chi nega è complice di quello che è accaduto. Ci sono migliaia di vittime innocenti, uccise perché italiane. Rendere onore ai caduti è parte della nostra civiltà", ha detto il presidente Tajani a margine della deposizione delle corone d'alloro. "Purtroppo - ha aggiunto - queste vittime per molti anni sono state dimenticate. La patria per la quale sono morti non ha fatto il suo dovere. Ora dal 2004 le cose sono cambiate. E questo deve essere un messaggio per il futuro, affinché non accada mai più quello che ha ferito il Friuli-Venezia Giulia, i dalmati, gli istriani. Che questo sia un monito".

