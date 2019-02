Meteo, le previsioni di domenica 10 febbraio

Domenica di maltempo in tutta Italia con nubi e piogge da Nord a Sud. Nel Settentrione si potrebbero verificare nevicate sui rilievi alpini dai 1100-1300 metri, ma a fine giornata fiocchi di neve scenderanno anche a 700-1000 metri. Temperature in lieve calo nelle regioni del Nord, mentre si rialzano al Centro. Allerta gialla in Toscana, dalle 8 di mattina fino alla mezzanotte, per forte vento e pioggia. Attesi temporali sul Nord della regione, più frequenti e diffusi sulle province di Massa-Carrara e Lucca. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Il cielo molto nuvoloso porterà qualche pioggia tra Nordovest e Lombardia. Le temperature oscilleranno con minime tra i 2°C e gli 8°C e massime tra i 7°C e i 13°C. A Milano, nella notte, potrebbero formarsi banchi di nebbia e tutta la giornata sarà caratterizzata da deboli piogge. A Torino cielo grigio per l'intera mattinata, qualche schiarita nella notte.

Le previsioni al Centro

In Sardegna il cielo sarà poco nuvoloso, mentre molte nubi si addenseranno sull'alta Toscana dove sono previste precipitazioni. Cieli coperti anche nelle altre regioni come Lazio, Marche e Abruzzo. A Firenze non è prevista pioggia e la temperatura massima registrata sarà di 15°C, mentre la minima di 8°C. A Roma cielo molto nuvoloso al mattino, con schiarite nel pomeriggio.

Le previsioni al Sud

Nubi irregolari anche al Sud, soprattutto sulle regioni tirreniche peninsulari, come la Campania. A Napoli cielo coperto ma senza pioggia, la temperatura oscillerà tra i 14°C e gli 11°C. Bel tempo invece a Palermo, con il sole che splenderà per l'intera giornata e la massima che toccherà i 16°C.