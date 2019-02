Meteo, le previsioni di martedì 5 febbraio

Un'altra ondata di maltempo è in arrivo in gran parte del Sud, nella prima parte della settimana, a partire da martedì 5 febbraio, soprattutto tra Calabria e Sicilia e, inizialmente, anche sul medio versante adriatico. Al Nord il tempo migliora, ma resta elevato il pericolo valanghe sulla maggior parte dei settori alpini, specialmente quelli della Lombardia e del Trentino Alto Adige. In generale le temperature oscilleranno attorno ai valori normali e non sono previste nuove irruzioni di aria gelida o nevicate fino a bassa quota. Per martedì 5 febbraio la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta rossa sulla fascia ionica della Calabria e arancione sulla fascia tirrenica, dal catanzarese al reggino. I sindaci di Crotone e Catanzaro hanno disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (IL METEO).

Le previsioni al Nord

Nel settore settentrionale si attende un miglioramento delle condizioni climatiche che porteranno schiarite in Lombardia, Piemonte e altre regioni del Nord Italia. Al tramonto banchi di nebbia potrebbero scendere in Val Padana, con gelate notturne che si contrapporranno al clima più mite diurno. A Milano il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Non sono previste piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C. Bel tempo anche a Torino dove la minima arriverà a -1°C.

Le previsioni al Centro

Torna il bel tempo nel Centro Italia, soprattutto sul Lazio, Toscana e Umbria. Qualche nube potrebbe interessare le Regioni sull'Adriatico, come Marche e Abruzzo. A Roma si vedrà il sole in prevalenza il sole e non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre la minima sarà di 4°C. A Pescara, invece, il cielo sarà nuvoloso o parzialmente coperto con una massima che toccherà i 9°C e la minima i 4°C.

Le previsioni al Sud

Brutto tempo su Sicilia e Calabria, maggiore variabilità su Campania, Puglia e Sardegna. A Napoli il tempo in mattinata sarà molto nuvoloso con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio e temperature che si aggireranno tra i 14°C e gli 8°C. A Palermo si attendono piogge e rovesci anche temporaleschi con un'attenuazione in serata e una temperatura per lo più costante tra i 14°C e i 12°C.