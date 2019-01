“Vai giù… Scendi subito, ti do una sberla. Vai giù, te e il tuo passeggino”. Sono le frasi urlate da una donna su un autobus a Milano contro un'altra passeggera che indossa il velo in testa ed è salita sul mezzo pubblico col passeggino. Le immagini, filmate il 29 gennaio, sono diventate virali in Rete dopo essere state pubblicate da un utente su Facebook e poi condivise dalla pagina “I sentinelli di Milano”. I motivi della lite che ha portato agli insulti non sono chiari.

La lite, gli insulti e lo schiaffo

L’ipotesi è che tutto sia scaturito dal fatto che alcuni passeggeri non abbiano gradito l’occupazione dello spazio vicino all’uscita con un passeggino. Ciò che sappiamo è che nel filmato si vede il bus in sosta accanto al marciapiede, il mezzo ha la porta aperta e sull’uscio c’è la donna col velo insieme a due bambini, uno è sul passeggino. Una passeggera le urla di scendere, alza la mano come per darle uno schiaffo poi tira con forza il passeggino verso l'uscita. “L’autista dovrebbe chiamare la polizia”, dice un’altra donna in lontananza. La signora che ha iniziato la lite non si calma e dà uno schiaffo alla mamma sul braccio, prima di essere tirata fuori dal bus da un’altra donna ferma sul marciapiede, probabilmente nel tentativo di mettere fine alla lite.