Il deciso ingresso di una perturbazione dalla Francia e le basse temperature al suolo saranno una miscela esplosiva per la acudta di tanta neve sulle regioni di Nord Ovest, in particolare sul Piemonte. L’inverno finora è stato piuttosto avaro di precipitazioni e a soffrirne sono state soprattutto le aree di montagna. Ma le proiezioni meteo indicano per la giornata di venerdì neve abbondante e copiosa sulle Alpi e tanta neve anche in città.

A Torino da 10 a 15 cm di neve

La neve inizierà a cadere dalla sera di giovedì per diventare più intensa e copiosa nella giornata di venerdì. In città sono attesi dai 10 ai 15 cm di neve anche se le precipitazioni più forti sono attese sulle colline adiacenti.

Fino a 1 metro sulle Alpi

Nevicate forti sono previste soprattutto sulle alte vallate di Alpi Liguri e Marittime dove in alcune zone si potrebbe arrivare addirittura a sfiorare il metro di neve fresca in quota. Si divrebbe superare il mezzo metro anche sull’alta Valle di Susa e in Ossola.