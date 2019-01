Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. "Abbiamo fatto un blitz - annuncia Fratoianni -. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo". Conferme sono arrivate anche da Sea Watch Italy, su Twitter, e da Prestigiacomo: "Siamo salpati questa mattina noleggiando un gommone da privati, dopo che per due giorni ci era stato negato di salire a bordo". L'obiettivo è quello di verificare le condizioni per lo sbarco. L'imbarcazione dell'ong è ancora in attesa di un porto in cui sbarcare e resta in mare con 47 migranti: sono stati salvati 9 giorni fa in acque libiche e da due si trovano in rada davanti a Siracusa. E, mentre la Cei si è detta disponibile ad ospitare i minori, Matteo Salvini torna ad attaccare: "Abbiamo le prove che la Sea Watch ha messo a rischio delle vite". E sui parlamentari a bordo si dice dispiaciuto che "non rispettino le leggi italiane e favoriscano l'immigrazione clandestina".

Salvini: "Prove che Sea Watch ha messo a rischio vite"

Il ministro dell'Interno, che ha negato lo sbarco nei porti italiani, sul caso ha spiegato di avere "elementi concreti" per affermare che "il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!)". Queste prove "verranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Se così fosse, saremmo di fronte ad un crimine e ad una precisa volontà di usare questi immigrati per una battaglia politica, un fatto gravissimo", aggiunge il vicepremier. Salvini oggi ha anche diffuso i dati sull’immigrazione: “Parlano chiaro: in 7 mesi di governo, abbiamo portato poche parole e tanti fatti. Facciamo vedere questi numeri a qualche buonista in malafede?". E ha evidenziato il calo degli sbarchi di migranti e dei morti in mare, tra il 2017 ed il 2018: rispettivamente da 119mila a 23mila e da 210 a 23, secondo i dati forniti dallo stesso ministro dell’Interno.

Berlusconi: "Farei sbarcare migranti"

Intanto sul caso interviene anche Silvio Berlsuconi: "Se fosse mia responsabilità, io li farei senza dubbio sbarcare", commenta. Mentre in un’intervista sul Corriere della Sera, Caterina Ajello, capo della Procura dei minori al tribunale di Catania, torna a chiedere a Salvini e Toninelli di far sbarcare i minorenni a bordo: "Non possono essere né respinti né espulsi". “Ho sentito il bisogno di intervenire”, spiega ancora, “avendo ricevuto una allarmata richiesta da parte del garante dei minori di Siracusa sulla presenza di 13 bambini o ragazzi, fra i quali 8 non accompagnati, a bordo". Critico con la decisione del governo anche l'x ministro Marco Minniti: "Non si può tenere una democrazia sull'orlo di una crisi di nervi”, dice in un'intervista a Repubblica.

Ministro degli Esteri ungherese: "Io e Salvini pionieri"

Mentre un appoggio a Salvini arriva dal ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjarto, che intervistato dalla Stampa ha definito se stesso e il leader della Lega "dei pionieri" in fatto di immigrazione e ha ribadito di aver dimostrato che "può essere fermata".

