"Fateli sbarcare". La richiesta per sbloccare il caso dei migranti a bordo della Sea Watch, è apparsa su alcuni lenzuoli esposti sui balconi che si affacciano su corso Umberto, la via principale di Siracusa. Ma altri appelli simili sono arrivati anche da Ragusa, scrive su Twitter l’emittente TeleNova. La Sea Watch è bloccata in mare da più di una settimana e ancorata a largo delle coste siciliane da due giorni. A bordo dell’imbarcazione ci sono i 47 migranti salvati dall’equipaggio: sono esausti e fortemente provati fisicamente e psicologicamente.

L’appello di sindaco e Procura

A chiedere di far sbarcare i migranti c’è anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: "Non si può fare una guerra sulla pelle di disperati. Il Comune e l'arcidiocesi sono pronti a fare la loro parte per accoglierli". Ieri, invece, la Procura dei minorenni di Catania ha chiesto di far scendere almeno i 13 minori, di cui otto non accompagnati. Ma il governo italiano ha ribadito il suo no all’accoglienza e il Viminale ha inviato all’Aja (la nave batte bandiera olandese) la richiesta di occuparsi dei migranti. Richiesta respinta poi al mittente.