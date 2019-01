Il tribunale di Milano ha condannato a pene da un anno e 5 mesi fino a 4 anni e 8 mesi 52 dei 57 imputati nel processo sulla cosiddetta "Rimborsopoli" al Pirellone, sede della Regione Lombardia. I coinvolti sono tutti ex consiglieri ed ex assessori della Regione Lombardia e rispondono di peculato, tranne uno esterno all'amministrazione che risponde di truffa. Assolti o prescritti 5 ex consiglieri.

Due anni e 6 mesi a Bossi jr, un anno e 8 mesi a Nicole Minetti

È stato condannato a 2 anni e 6 mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto, ex consigliere regionale della Lega. Un anno e 8 mesi invece a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, nonché ex consigliera regionale del Pdl.

20 mesi a Romeo, capogruppo Lega in Senato

La pena più alta di 4 anni e 8 mesi per Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione. Tra i condannati anche Massimiliano Romeo (1 anno e 8 mesi), attuale capogruppo della Lega in Senato, e Angelo Ciocca (1 anno e 6 mesi), attualmente eurodeputato del Carroccio. Per entrambi la pena è sospesa ed è stata decisa la non menzione. Condannati anche Stefano Maullu (1 anno e 6 mesi), europarlamentare di Forza Italia, e Alessandro Colucci (2 anni e 2 mesi), deputato del gruppo misto.

Procura: "Romeo fece spese indebite per pranzi e cene"

A Romeo la Procura ha contestato presunte spese indebite spalmate nell'arco di 4 anni per quasi 30 mila euro, denaro speso in molti casi per pranzi e cene. I giudici, nel condannarlo a 1 anno e 8 mesi, sei mesi in meno rispetto alla richiesta del pm Paolo Filippini, con pena sospesa e non menzione, hanno considerato le attenuanti generiche dovute al fatto che ha già risarcito la Regione Lombardia. Per Ciocca la richiesta di condanna era stata di un anno e 10 mesi. La requisitoria del pubblico ministero si era tenuta quasi due anni fa, cioè nel marzo 2017.

Legale Romeo: "Se c'era un sistema, esisteva da 30 anni"

"Se c'era un sistema, c'era certamente da 30 anni e loro lo hanno ereditato in buona fede": così l'avvocato Jacopo Pensa, legale di Romeo ha risposto ai cronisti sulla vicenda delle cosiddette spese allegre al Pirellone. "Faremo appello - ha annunciato - noi puntiamo alla revisione delle condotte contestate perché per noi c'è la mancanza del dolo" nel peculato.

