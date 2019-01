Da questa mattina gli utenti internet di Tim stanno registrando problemi di connessione. I disagi segnalati dagli utenti di tutta Italia sono legati soprattutto alla rete fissa e localizzati in particolare in alcune zone. I problemi riguarderebbero in particolare il Dns (Domain Name System), il sistema che permette l'accesso ai nodi Web e quindi non la rete in sé. Nel corso della mattinata l'azienda ha confermato i problemi, concentrati sulla clientela “business”, con i sistemi operativi che hanno individuato le cause. Le difficoltà di accesso sarebbero però in “avanzata fase di risoluzione”.

I disagi concentrati in alcune zone

Stando alla mappa del sito Downdetector, i problemi di connessione si concentrano nel nord-ovest (Milano e Torino), Firenze e Roma, la zona di Napoli e Catania. Molti utenti segnalano difficoltà ad accedere a diversi browser, ai servizi email e alla app della Tim. Dalla mattina ha iniziato a circolare sui social l’hashtag #TimDown, con gli utenti più esperti che consigliano di utilizzare sistemi Dns differenti da quelli di Tim per poter continuare a lavorare.