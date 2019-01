“Sono con il sindaco di Roccaraso che mi ha assicurato di essere leghista (è di Lista Civica: Roccaraso Vivere, ndr). Volevo ritrattare la mia precedente dichiarazione fatta nell’ultimo film (Quo vado). Fa più freddo a Roccaraso che al Polo Nord, quindi questo più che un saluto è un addio, non verrò mai più!". Inizia così il video con dei divertenti scambi di battute tra Checco Zalone e Francesco Di Donato, il primo cittadino del paese abruzzese. Di Donato, con il post condiviso su Facebook, ha voluto ringraziare l’artista per la pubblicità che, con il suo ultimo lavoro, ha portato al territorio: “Grazie per averci scelto per la tua settimana bianca e grazie perché con la tua grande ironia hai sopportato qualche disagio col sorriso. Roccaraso è ormai casa tua, lavoreremo tutti per renderla ancora più bella e accogliente”.

Zalone: “Bloccato nella neve, soccorso dal sindaco"

Zalone, nel video, continua a scherzare con il primo cittadino specificandogli che “una volta sono venuto a Sulmona: terremoto. Sono venuto a Roccaraso: bufera. Non verrò mai più in Abruzzo, Molise, sono un tipo da Cortina!”. Il comico ha poi raccontato, sempre in modo ironico, un episodio avvenuto nel corso della sua permanenza nel paese: “Sono rimasto bloccato nella neve e soccorso in maniera così fulminea dal sindaco di Roccaraso che si è preso una mazzetta onestissima, 1000 euro, una corruzione convenientissima”. Poi l’artista ha dato un suggerimento agli utenti: “Venite tutti qui perché vi trattano bene, si mangia bene, si gela bene”.

Di Donato: "Non andare via perché porti bene"

Alle parole di Zalone ha infine replicato il sindaco: “Siamo orgogliosi di averti qui. Ti vogliamo bene. Ricordati che Roccaraso è casa tua, non andare via perché porti bene, vedi quanta neve hai fatto venire?”. La risposta del comico: “Ci vediamo in estate!”