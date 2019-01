Lotteria Italia, ecco i primi 5 biglietti vincenti: 3 sono in Campania

Tre in Campania, uno in Piemonte e uno in Umbria: sono i primi cinque biglietti della Lotteria Italia, quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500mila euro. L'Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei biglietti estratti di Prima categoria e non ancora abbinati ai premi.

Ecco i biglietti fortunati



- Serie E numero 265607 venduto a Pompei (Napoli), in punto vendita Via Roma 59;



- Serie E numero 449246 venduto a Napoli - Piazza Principe Umberto;



- Serie P numero 386971 venduto a Torino - Corso Traiano 158;



- Serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno) in stazione servizio dell'autostrada A03 Salerno-Reggio Calabria;



- Serie F numero 075026 venduto a Fabro (Terni) in stazione servizio dell'autostrada A1 Milano-Napoli.

Vendite in calo nel 2019

La vendita dei biglietti quest’anno ha registrato un calo del 19,1%. È La Spezia la maglia nera: quella spezzina è infatti la provincia che ha accusato il maggiore calo nella vendita dei biglietti con un -37,9%, secondo i dati dei Monopoli di Stato. Poco inferiore il calo a Oristano (-32,7%), Cosenza (-32,2%) e Foggia (-31,4%). All'opposto si collocano le province di Matera (praticamente alla pari rispetto all'anno scorso), Fermo (-3,7%) e Barletta (-3,7%).

Data ultima modifica 06 gennaio 2019 ore 22:48