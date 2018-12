L’uomo che ha ucciso una donna e il suo compagno a Davoli Superiore, nel Catanzarese, potrebbe essere un ex di lei che non aveva accettato la fine della storia. Le due vittime, una 53enne e un 43enne, sono state uccise nella tabaccheria di proprietà della donna a colpi di pistola. Il responsabile è poi fuggito. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima in passato avrebbe ricevuto minacce da un ex fidanzato dopo la fine della loro relazione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

La dinamica dell’omicidio

Dopo il duplice omicidio, avvenuto nel piccolo centro sulla costa ionica catanzarese, i carabinieri della Compagnia di Soverato e quelli del Comando provinciale di Catanzaro sono alla ricerca del killer. Al vaglio degli inquirenti ci sono le minacce ricevute dalla 53enne: si cerca di capire, infatti, se l’uomo sia lo stesso che è poi passato all’azione. Quel che è certo è che la donna e il suo compagno, entrambi separati e insieme da pochi mesi, sono stati uccisi a bruciapelo una dopo l'altro. La coppia si trovava nella tabaccheria di lei. Lui, residente a Simbario, nel Vibonese, dove aveva un autolavaggio, era andato a trovarla ed erano insieme. Improvvisamente nell'esercizio è entrato un uomo che ha sparato contro la donna uccidendola sul colpo. Il suo compagno ha cercato di fuggire, è uscito dal locale ma la sua fuga è durata poco, interrotta da due colpi di pistola. L'uomo è caduto in terra e a nulla è valso l'intervento dei sanitari: è morto poco dopo il loro arrivo. Nel 2018 sono già oltre 65 le vittime di femminicidio in Italia.