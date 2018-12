Sarà affiancato dalla scorta il giudice Gerardo Boragine “fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce" nei commenti a un post su Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini. La decisione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Lucca è stata resa nota dall’Anm Toscana. L’associazione magistrati esprime solidarietà al giudice che ha assolto 26 giovani processati dopo una manifestazione del 2015. “Evidentemente aggredire e lanciare sassi per qualcuno non è reato. Evviva la 'giustizia' italiana. Io tiro diritto”, aveva scritto Salvini nel post, cui hanno fatto seguito i commenti minacciosi. Tra i diversi commenti al post del ministro dell'Interno qualcuno ha messo la foto del giudice, mentre altri parlano di “magistratura rossa" fino a chi scrive “Io direi cominciamo a insultare e a tirare sassi a questi giudici…".

Il post dopo l’assoluzione di 26 manifestanti

I 26 giovani assolti da Boragine, nel processo erano accusati di adunata sediziosa ed erano stati denunciati dopo una manifestazione contro Matteo Salvini durante un comizio a Viareggio nel maggio 2015. Il giudice li ha assolti perché "il fatto non sussiste". Nella nota l'Anm Toscana evidenzia come "le iniziative e le decisioni giudiziarie possono essere legittimamente criticate, con il rispetto del limite della continenza, che nel caso di specie indubbiamente è stato travalicato". Per questo l'Anm respinge "con fermezza, in quanto lesivi dei valori di terzietà, autonomia e indipendenza propri dell'intera Magistratura, gli attacchi immotivati verso i singoli magistrati che svolgono il loro mandato soggetti soltanto alla legge, senza condizionamenti e pregiudizi ideologici".