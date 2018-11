Elena Fanchini in lacrime su Instagram dopo infortunio, si teme ritiro

Tornata in nazionale dopo aver sconfitto il tumore, la sciatrice Elena Fanchini, 33 anni, ha subito un grave infortunio a Copper Mountain, in Colorado, durante un allenamento. E adesso si teme un suo ritiro. E’ la stessa atleta a raccontare l’accaduto, nelle stories sul suo profilo Instagram. Fanchini definisce l’infortunio “una grande batosta”, non parla espressamente di ritiro ma fa capire che un altro ritorno sulle piste sarà difficile.

“Contenta di essere tornata anche se solo per 5 giorni”

“Tre giorni fa sono caduta - racconta la sciatrice nel video - e purtroppo la caduta è stata molto brutta. Non ho buone notizie. Ho riportato la frattura della testa del perone, una lieve al piatto tibiale della gamba sinistra e ho il pollice della mano sinistra rotto. Domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia alla clinica città di Brescia per ulteriori esami, farò una risonanza per vedere i legamenti del ginocchio sinistro. E' stata una grande batosta - dice in lacrime la 33enne bergamasca - perché avevo iniziato, c’ho creduto tantissimo ma sono contenta di essere tornata questi 5 giorni e il peggio è passato. Sono riuscita a superare la malattia, anche se per solo 5 giorni ho sciato e ho raggiunto il mio obiettivo, grazie a questo sport ci sono riuscita”.

Il ritorno dopo la malattia

Elena Fanchini, con la sorella Nadia fa parte della nazionale azzurra di sci. Elena si stava allenando negli Usa a Copper Mountain, in vista delle gare in programma domenica, ma la sua stagione è finita prima ancora che cominciasse. L'azzurra era appena rientrata in Nazionale dopo le lunghe cure cui si era sottoposta dall'inizio dell'anno a causa di un tumore che l'aveva colpita, costringendola anche ad abbandonare le gare. Nei giorni scorsi aveva postato sui social tutta la sua felicità per il ritorno alle gare e a una vita normale dopo la malattia, fino al grave infortunio.