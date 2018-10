Una giornata di disagi annunciati, quella di oggi, per lo sciopero che interesserà vari settori, dalle scuole alla sanità ai trasporti. Due le azioni di protesta: lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait; e lo stop di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da Usi e Sisa.

Disagi nelle principali città

A Milano fermi bus e tram dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Stop alla metropolitana invece, dalle 18 fino al termine del servizio. Fasce di garanzia per i mezzi pubblici a Roma, servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. La Capitale si trova a fare i conti anche con lo stop di Ama che per l'intera giornata non raccoglierà i rifiuti, anche se si prevede un'astensione minima. Astensione anche dei lavoratori del trasporto aereo fermo fino alle 23.59 di oggi ma coinvolgerà solo il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna. sciopero anche per i Vigili del fuoco, nella fascia oraria tra le 8 e le 14 e poi la scuola e le università. In questo caso i sindacati promotori chiedono l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, la stabilizzazione dei precari e l'aumento degli stipendi.

Lo stop del settore ferroviario

Il trasporto ferroviario inizierà lo sciopero alle 21 del 25 ottobre per terminare 24 ore dopo, alle 21 del 26 ottobre. Trenitalia e Trenord hanno pubblicato sui rispettivi siti i servizi minimi garantiti in questi casi. Trenord, in particolare, ha diffuso una nota in cui spiega che giovedì 25 viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o che arrivano a destinazione entro le ore 22, mentre venerdì 26 viaggeranno i treni che rientrano nelle fasce orarie garantite 6-9/18-21. Italo ha invece reso disponibile una tabella con le indicazioni dei treni garantiti e quali invece a rischio di essere soppressi. Per il trasporto aereo lo sciopero inizierà a mezzanotte del 26 ottobre e terminerà alle 23.59 del giorno stesso, ma coinvolgerà solo il personale degli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e Bologna. Attualmente non sono comunicati voli garantiti.

Interessati anche scuola e sanità

L'agitazione coinvolgerà anche le sigle sindacali Cub, Sgb, Si Cobas, Usi - Ait, Slai Cobas, Sisa e l'organizzazione sindacale Cub Sur relativamente ai settori scuola, università e ricerca. Per quanto riguarda il settore sanitario, lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Si Cobas ed Usi-Ait.