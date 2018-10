Rapallo, deraglia treno merci: a bordo sostanza pericolosa

Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre il carro di un treno merci contenente cloroformio, una sostanza altamente infiammabile, è uscito dai binari nei pressi della stazione di Rapallo, nel Levante ligure. L'incidente ha causato diversi disagi nella circolazione ferroviaria, ma la situazione è sotto controllo.



L'incidente e le operazioni di recupero

Il convoglio appartiene alla società francese di trasporto merci Captrain. Ancora da accertare le cause del deragliamento che – secondo quanto riportano i quotidiani locali – si è verificato intorno all'1.30. Sul luogo dell'incidente, in via precauzionale, sono intervenuti i vigili del fuoco ma Trenitalia (presente con i suoi tecnici) fa sapere che la situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. Una cinquantina le persone ancora al lavoro nella mattinata di giovedì.

Traffico rallentato e cancellazioni treni

L'incidente di Rapallo ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi (fino a 20 minuti) e soppressioni dei treni. Rallentamenti si registrano in particolare tra Chiavari e Santa Margherita Ligure, sulla linea La Spezia-Genova. "Per garantire la mobilità – spiega Trenitalia – è stato necessario apportare alcune modifiche con cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni sia regionali sia a lunga percorrenza". Rfi – scrivono le agenzie di stampa – ha aumentato l'assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Milano centrale, Genova Principe, Genova Brignole, Recco, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Levanto, Monterosso, La Spezia e Pisa centrale. Per i viaggiatori è a disposizione il call center gratuito 800 89 20 21.