Taverna, polemiche per la casa popolare della madre. Lei: “Ha diritto”

Da "un accertamento sembra che mia madre non abbia più diritto all'alloggio" popolare in cui abita, “ma lei, come qualsiasi cittadino, ha adito le vie legali perché ritiene di averne diritto. Dov'è la notizia?". A parlare è la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna, commentando in un video su Facebook le polemiche nate sulla casa popolare in cui la madre abiterebbe senza averne diritto. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, infatti, la donna sarebbe proprietaria da anni di altri immobili e per questo motivo avrebbe perso il diritto di risiedere nell’alloggio popolare.

Taverna: “Mia mamma sta agendo bene”

"Credo che mia mamma stia agendo bene e credo che abbia tutto il diritto di desiderare di morire nella stessa casa nella quale è vissuta", ha detto la senatrice. Taverna ha poi sottolineato che la madre “ha 80 anni, percepisce una pensione minima e vive in un a casa popolare dove ho vissuto anche io per tanti anni". Quindi, ha continuato, "qual è la notizia che voleva dare oggi la Repubblica? Forse che la mia famiglia è una famiglia povera? O che io non mi sono arricchita con il mio lavoro e che i 200mila euro che ho scelto di restituire potevo utilizzarli per la casa di mia madre? Ma, sapete, per noi del M5s il ruolo che stiamo svolgendo serve per risolvere i problemi di tutti e non i nostri problemi personali".

Raggi: “Faremo indagini”

Sulla questione è intervenuta anche la compagna di partito e sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha detto di aver appreso il caso dalla stampa, perché “la senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare l'amministrazione o me”. “Sicuramente - ha continuato - gli uffici faranno tutte le indagini e si seguirà la legge esattamente come per tutte le altre persone". Intanto, gli esponenti di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio, e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, hanno dichiarato in una nota: "Che fine ha fatto la trasparenza dei 5 Stelle? Come Fratelli d'Italia vogliamo vederci chiaro, pertanto presenteremo interrogazioni sia in Comune che alla Regione Lazio”.