Livorno, ecco la parrocchia virtuale: la confessione si prenota online

La diocesi di Livorno ha aperto una "parrocchia virtuale" su Facebook per mettere a disposizione dei fedeli un luogo dove "riflettere, pregare e confrontarsi". Il vescovo, monsignor Simone Giusti, ha voluto infatti inaugurare una pagina sul social network, dove sarà possibile, tra le altre cose, prenotare online appuntamenti per incontri o confessioni.

La confessione avverrà comunque di persona

Per quanto riguarda le confessioni, non sarà possibile usufruire del sacramento online ma sarà necessario comunque recarsi in chiesa. La Diocesi di Livorno sulla pagina Facebook, però, indicherà i nomi dei sacerdoti disponibili a prendere un appuntamento per la confessione o anche solo per ascoltare e offrire un sostegno a chi ne ha bisogno. Un ulteriore mezzo per cercare di avvicinare i fedeli a questo sacramento, in un mondo "sempre di corsa, dove il tempo a disposizione è sempre meno".

Filo diretto con il vescovo

L’idea di aprire un canale social con i fedeli è venuta due giovani seminaristi, Gerardo Lavorgna e Vincenzo Cioppa, che hanno ricevuto da parte del vescovo l’incarico di occuparsi del progetto. Attraverso questo profilo, fanno sapere i promotori, si potrà anche scrivere direttamente a monsignor Simone Giusti, mentre per avere un appuntamento resta necessario contattare la sua segreteria. Sulla pagina "Diocesi Livorno" sarà possibile anche seguire in diretta gli incontri del vescovo e alcune celebrazioni, oltre alla lettura delle omelie domenicali e alle lezioni di catechismo. È allo studio infine la possibilità di poter richiedere l'assistenza, in caso di necessità, di un sacerdote nelle ore notturne.