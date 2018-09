Dalle prime ore di lunedì 24 settembre, come previsto anche da Sky Meteo 24, condizioni meteorologiche in peggioramento su gran parte della penisola. Venti forti in molte regioni, mentre le precipitazioni colpiranno in particolare Emilia Romagna e Marche e, durante la giornata, anche Abruzzo e Molise.

Le previsioni al Nord

Venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca interesseranno l'Emilia Romagna, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale soprattutto sulla Romagna (allerta gialla, secondo la Protezione civile). Cielo prevalentemente sgombro da nubi, invece, a Nord Ovest, mentre qualche pioggia potrà registrarsi sulla Liguria e a Nord Est.

A Milano e Torino cieli sereni

A Milano e Torino cieli sereni per larga parte della giornata, con le temperature che in entrambe le città toccheranno la massima di 27 gradi. In serata tendenza ad annuvolamenti, mentre nel corso della prossima notte la colonnina di mercurio inizierà a calare con minime di 18 gradi nel capoluogo lombardo e 17 in quello piemontese.

Liguria e Friuli: piogge al mattino

Dopo l'instabilità del mattino, sulla riviera ligure le nuvole tenderanno a sparire nel corso della giornata, così come sulle zone costiere del Friuli-Venezia Giulia.

In Veneto rischio idrogeologico

Anche lungo la costa veneta le condizioni miglioreranno nel corso della giornata. Permane però l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato nel bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo monitoraggio.

Le previsioni al Centro

Previste precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle Marche e in estensione, nel corso della giornata, anche su Abruzzo e Molise.

Roma, possibili piogge

A Roma e nel Lazio parzialmente nuvoloso nel corso delle ore mattutine e pomeridiane. In serata possibili piovaschi sulla capitale, con la temperatura che raggiungerà la massima di 29 gradi.

Allerta gialla in tre regioni

Attenzione in Marche, Abruzzo e Molise dove la Protezione civile ha emesso allerta gialla. In queste regioni i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento in particolare nelle province di Pescara e Teramo).

Le previsioni al Sud e sulle isole

Sulla Sardegna tempo ancora soleggiato fino al pomeriggio; verso sera nubi in arrivo da Nord e possibili rovesci su Gallura, Costa Smeralda e nella notte soprattutto sull'Ogliastra, dove non sono da escludere temporali. Clima ancora caldo sul comparto sud-orientale con punte di oltre 30°C, calo termico dalla sera.



Nuvole e pioggia sul Tirreno

Nuvole e possibilità di precipitazioni anche sulla Campania, con la costa tirrenica interessata da nuvolosità nel corso della giornata sia in Calabria che in Sicilia. Possibili precipitazioni a partire dal pomeriggio.